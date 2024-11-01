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11:56, 1 ноября 2024Экономика

Кредитный рейтинг россиян заметно упал

ОКБ: кредитный рейтинг россиян упал на десять пунктов за год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На протяжении последнего года кредитный рейтинг россиян стабильно снижался и по состоянию на 1 октября 2024-го упал на 10 пунктов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 735 баллов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За первые девять месяцев 2024 года кредитный рейтинг россиян снизился в общей сложности на восемь пунктов, уточнили эксперты. На этом фоне рост средней вероятности дефолта по розничному портфелю кредитов в октябре составил 12,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. К уровню начала года подобная вероятность увеличилась на 9,7 процента, пояснил глава риск-менеджмент методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов.

Главным фактором снижения кредитного рейтинга россиян он назвал рост доли заемщиков с длительной просрочкой. По данным Центробанка, по итогам первой половины 2024 года доля задолженности клиентов с тремя и более кредитами составила более половины (51 процент) от суммарного размера долговых обязательств граждан перед отечественными финансовыми организациями. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 46 процентов. Именно по этой причине регулятор последовательно ужесточает регулирование выдач новых займов, резюмировал Филиппов.

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Кредитный рейтинг необходим финансовым организациям для оценки риска потенциального заемщика. Подобный показатель помогает банкам спрогнозировать, чем может обернуться выдача денежных средств под проценты для клиента и с какой вероятностью тот сможет вернуть полную стоимость кредита. За основу расчетов рейтинга берется кредитная история гражданина, по итогам которой проставляются баллы по шкале от 1 (самая низкая кредитоспособность) до 999 (максимальная). В то же время высокое значение значение не всегда гарантирует одобрение ссуды, окончательное решение всегда остается за кредитором. Узнать собственный кредитный рейтинг можно при помощи банковских приложений или на сайте бюро кредитных историй.

Ранее исполнительный директор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Людмила Спиридонова заявила о росте доли россиян, испытывающих проблемы с выплатами по кредитам. С подобные трудностями, по ее словам, столкнулся каждый второй гражданин РФ. При этом каждый пятый (21 процент) россиянин не знает, что такое кредитный рейтинг и как он рассчитывается.

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