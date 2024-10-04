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09:33, 4 октября 2024Экономика

Проблемы с выплатой кредита возникли у каждого второго россиянина

НАФИ: больше 20 процентов россиян не знают, что такое кредитный рейтинг

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Каждый второй россиянин, взявший кредит, испытывает проблемы с его погашением. Об этом заявила исполнительный директор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Людмила Спиридонова. Ее цитирует ТАСС.

Кроме того, оказалось, что 21 процент россиян не знают, что такое кредитный рейтинг.

По ее словам, опрос проведенный НАФИ, показал, что больше 60 процентов жителей России ведут семейный бюджет. Однако 40 процентов подсчитывают траты в уме. Также 16 процентов граждан продемонстрировали высокий уровень финансовой грамотности, а 30 процентов — низкий.

По данным Банка России, больше 70 процентов населения не доверяют микрофинансовым организациям (МФО).

Кроме того, есть данные, что каждый четвертый россиянин, решивший взять ссуду в МФО, никогда не проверяет статус такой конторы.

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