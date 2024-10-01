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14:42, 1 октября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности некоторых микрофинансовых контор

ВЦИОМ: четверть россиян не проверяют юридического статуса МФО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России каждый четвертый человек, обратившийся за займом в микрофинансовую организацию (МФО), никогда не проверяет ее статус. Такие результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), были опубликованы на его сайте.

Оказалось, что 52 процента заемщиков проверяют статус микрокредитной компании. При этом 21 процент делают это всегда, а 31 процент — в том случае, если прежде они не имели дела конкретно с этой конторой. Однако 25 процентов никогда не интересуются юридическим статусом своего будущего кредитора. А это чревато тем, что человек может обратиться в нелегальную МФО без государственной регистрации.

Что касается тех, кто все-таки решил навести справки о микрокредитной организации, то чаще всего они изучают отзывы в сети (61 процент) и реестр МФО на сайте Банка России (54 процента). Кроме того, 33 процента ограничиваются данными, которые будущий заимодавец разместил у себя на сайте, а 22 процента проверяют наличие маркировки сайта в поисковиках. Еще 17 процентов считают нужным попросить совета у близких.

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По данным Центрального банка РФ, жители России все чаще стали брать кредиты сначала в банках, а потом — в МФО. Оказалось, что количество таких заемщиков за последний год выросло больше чем на 20 процентов. Суммарная задолженность россиян с незакрытыми кредитами в банках и МФО выросла на 852 миллиарда рублей.

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