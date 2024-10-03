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12:07, 3 октября 2024Экономика

Микрофинансовые организации не заслужили доверия россиян

ЦБ: большинство россиян не доверяют микрофинансовому рынку

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Опрос, проведенный Банком России, выявил процент россиян, не доверяющих микрофинансовым организациям (МФО). Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков. Его цитирует ТАСС.

По его словам, больше 70 процентов граждан признались, что не доверяют этому сегменту финансового рынка. Отмечается, что в опросе поучаствовали порядка четырех тысяч человек.

В такой ситуации регулятор предлагает изменить конфигурацию рынка микрофинансирования. В отдельные сегменты предполагается выделить компании предпринимательского и целевого финансирования. Кроме того, есть идея ввести период охлаждения между оформлением ссуд. Он должен составить не меньше трех календарных дней. Еще одна мера — снизить уровень максимальной переплаты по займу с 130 процентов до 100 процентов и лимитировать количество одновременно действующих договоров.

В ЦБ полагают, что такие шаги обеспечат снижение закредитованности населения, но сохранят доступность займов.

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что каждый четвертый россиянин, решивший взять кредит в МФО, не утруждает себя проверкой ее статуса. Такое поведение опасно, предупреждают эксперты,так как потребитель рискует стать клиентом нелегальной конторы без государственной регистрацией.

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