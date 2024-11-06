Россияне задолжали банкам по кредитам

БКИ ОКБ: в 2024 году уровень закредитованности в России вырос на 6,5 процента

В третьем квартале 2024 года в России выросли уровень закредитованности и задолженность перед банками. О том, что граждане задолжали кредитным организациям, со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) ОКБ сообщает «Коммерсантъ».

К концу сентября число розничных заемщиков банков составило 49,3 миллиона человек — год к году их число выросло на 2,8 миллиона. Из их числа не имели кредитов в дефолте только 40,6 миллиона россиян. При этом за год среднее количество действующих кредитов за год выросло на 6,5 процента, до 2,28 действующего займа.

Самый низкий уровень закредитованности в ипотеке (2,51 против 2,31 в прошлом году), а самый высокий — среди POS-кредитования (займы, выдаваемые в магазинах) — 3,31 кредита (плюс 0,26 за год). При этом в сегменте POS-кредитования насчитывается 5,7 миллиона заемщиков, а в кредитах наличными — 22,3 миллиона человек.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, такие результаты объясняет небольшой средний чек в наиболее закредитованных сегментах.

«Таким образом, заемщики могут брать большое количество займов без критического для себя роста долговой нагрузки», — пояснил он.

Опасения у экспертов вызывает рост молодой просрочки. Доля займов с просрочкой от 30 до 89 дней в сегменте кредитов наличными выросла с 1,1 до 1,6 процента, в сегменте POS-кредитов — с 0,9 до 1,6 процента.

«Кредит наличными берется с целью закрыть платежи по другим кредитам, но цель может поменяться в тот момент, когда живые деньги поступили на счет, и по нему чаще всего и происходит просрочка, а затем по цепочке — по остальным кредитам», — заявил президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, просрочка растет из-за «агрессивной выдачи» кредитов.

Чтобы снизить темпы кредитования в России замглавы думской фракции «Новые люди» Александр Демин предложил ввести трехдневный период охлаждения. С инициативой давать три дня на раздумье при оформлении займа он обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Такая мера позволит принимать более взвешенные финансовые решения, сократит число импульсивно взятых кредитов, а также снизит темпы кредитования, что позволит снизить инфляционное давление, пояснил он.