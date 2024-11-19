В России упала выдача одного вида кредитов

За второй месяц осени банки выдали жителям России 1,68 миллиона займов наличными на 274,39 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
В годовом выражении количество данного вида ссуд снизилось на 41 процент. Объем сократился на 51 процент. Кроме того, оказалось, что средний размер кредита наличными уменьшился на 17 процентов: с 196 тысяч рублей в октябре 2023 года до 163 тысяч в октябре 2024 года.
Всего с января по октябрь жители России оформили в банках 26,98 миллиона кредитов наличными на 5,14 триллиона рублей.
В начале ноября сообщалось, что выдача потребительских кредитов в России упала до минимума с 2022 года. В октябре банки одобрили физическим лицам 1,94 миллиона ссуд наличными на 309 миллиардов рублей.