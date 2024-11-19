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09:57, 19 ноября 2024Экономика

В России упала выдача одного вида кредитов

ОКБ: выдача кредитов наличными уменьшилась на 41 процент
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За второй месяц осени банки выдали жителям России 1,68 миллиона займов наличными на 274,39 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В годовом выражении количество данного вида ссуд снизилось на 41 процент. Объем сократился на 51 процент. Кроме того, оказалось, что средний размер кредита наличными уменьшился на 17 процентов: с 196 тысяч рублей в октябре 2023 года до 163 тысяч в октябре 2024 года.

Всего с января по октябрь жители России оформили в банках 26,98 миллиона кредитов наличными на 5,14 триллиона рублей.

В начале ноября сообщалось, что выдача потребительских кредитов в России упала до минимума с 2022 года. В октябре банки одобрили физическим лицам 1,94 миллиона ссуд наличными на 309 миллиардов рублей.

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