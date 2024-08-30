Банк России решил остудить кредитование новыми мерами

Банк России ужесточил ограничения по выдаче некоторых потребкредитов

Банк России объявил о новых мерах, призванных остудить кредитование в перегретой российской экономике. В частности, его решением в четвертом квартале 2024 года будут ужесточены ограничения по выдаче потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, у которых с новым займом на долги будет уходить более половины доходов.

На них сможет прийтись не более 18 процентов от общего объема выдач.

Помимо этого, с 1 ноября для банков вырастет «цена» выдачи нецелевых потребкредитов под залог автомобиля, которые ЦБ считает обходом регулирования. Также с 1 июля 2025 года заработает положительная антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала в размере 0,25 процента от активов, взвешенных по риску. В материалах отмечается, что формирование за ее счет буфера капитала повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования.

Власти признают перегрев российской экономики. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, без недавнего повышения ключевой ставки в ней присутствовали бы риски стагфляции. Аналитики Bloomberg считают, что остывание экономики РФ в 2025 году приведет к замедлению роста ВВП до 0,5-1,5 процента. Российский регулятор в базовом сценарии развития экономики в ближайшие годы подтверждает такие оценки, отмечая, что к 2027 году показатель вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5 процента.