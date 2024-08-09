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12:51, 9 августа 2024Экономика

Оценены риски перегрева российской экономики

Bloomberg: рост российской экономики замедлится до двух процентов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Экономика России, которая перегрелась из-за больших расходов, рискует остыть. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, РФ испытывает нехватку трудовых ресурсов. Безработица, которая считается ключевым признаком экономического перегрева, опустилась до исторического минимума в 2,4 процента. Это ниже, чем в любой из стран «Большой семерки». В свою очередь, строительный и банковский секторы уже не защищены от воздействия очень высоких процентных ставок, так как в июле власти свернули большую часть субсидируемых государством ипотечных программ.

По словам экономиста по России в Bloomberg Economics Алекса Исакова, экономику страны ждет последний рывок роста, прежде чем она начнет заметно остывать. Во второй половине года этот рост замедлится до двух процентов, а в 2025 году составит 0,5-1,5 процента.

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Между тем рост производства, обеспеченный военными заказами, в июне оказался вдвое ниже майских показателей. Исаков полагает, что бурно развивающаяся военная промышленность России «бьется о потолок роста» из-за жесткой конкуренции за рабочую силу, ограничений на использование оборудования и дефицита импортных компонентов. Гражданские же отрасли, скорее всего, не смогут выступить в качестве альтернативного драйвера роста.

До этого бывший министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов предположил, что по итогам 2024 года темпы роста российской экономики могут составить 3,5-3,7 процента. Впрочем, в IV квартале динамика может замедлиться до 2,5-3,5 процента.

Однако Центральный банк уже заметил признаки охлаждения экономики.

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      Кирилл Луцюк
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