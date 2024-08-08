В России увидели неясные признаки замедления экономики

Центробанк увидел признаки охлаждения экономики России

В опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки Центробанк отметил признаки охлаждения экономики России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Аналитики Банка России отметили, что по оперативным данным и данным опросов, в июне-июле появились первые признаки некоторого замедления роста экономики, однако неясно, стали ли увиденные сигналы результатом торможения внутреннего спроса или же усиления жесткости ограничений в части производственных возможностей и трудовых ресурсов.

Темпы кредитования в стране остаются высокими, однако Центробанк ждет, что на них повлияет как повышение ключевой ставки, так и факторы, не зависящие от денежно-кредитной политики (ДКП) — например, субсидирование кредитов (в том числе, сокращение программы льготной ипотеки), принятых макропруденциальных мер и отмены регуляторных послаблений для банков.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что экономика России перегрета, и этот перегрев стал максимальным за последние 16 лет. Объемы производства в стране превысили свои возможности, поэтому необходимо вернуться к сбалансированным темпам роста. Перегрева, подобного текущему, в российской экономике не наблюдалось с кризиса 2008 года.

Ранее ЦБ не только поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых, но и спрогнозировал более динамичного роста ВВП России. Оценка показателя увеличилась до 3,5-4 процента с апрельских 2,5-3,5 процента. Как заявили в Минэкономразвития, экономика РФ выросла в первом полугодии на 4,7 процента.