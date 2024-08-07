В Центробанке спрогнозировали замедление роста ВВП России

Банк России: рост ВВП замедлится в III квартале до 3,2 %

Банк России оценивает темпы роста экономики страны в апреле-июне текущего года в 4,4 процента в годовом выражении, а по итогам третьего квартала ожидает их замедления до 3,2 процента, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ, опубликованного регулятором.

По данным Росстата, в первом квартале 2024-го российская экономика выросла год к году на 5,4 процента, указывается в материалах.

Согласно прогнозу Центробанка, в июле-сентябре текущие темпы роста ВВП «продолжат замедляться под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий», в то время как ключевым драйвером роста будет оставаться высокий потребительский и инвестиционный спрос.

В конце июля ЦБ не только поднял ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и отметил, что ожидает более динамичного роста ВВП России. Его оценка выросла до 3,5-4 процента с апрельских 2,5-3,5 процента. Как заявили в Минэкономразвития, экономика РФ выросла в первом полугодии на 4,7 процента.