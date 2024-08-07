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19:25, 7 августа 2024Экономика

В Центробанке спрогнозировали замедление роста ВВП России

Банк России: рост ВВП замедлится в III квартале до 3,2 %

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Банк России оценивает темпы роста экономики страны в апреле-июне текущего года в 4,4 процента в годовом выражении, а по итогам третьего квартала ожидает их замедления до 3,2 процента, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ, опубликованного регулятором.

По данным Росстата, в первом квартале 2024-го российская экономика выросла год к году на 5,4 процента, указывается в материалах.

Согласно прогнозу Центробанка, в июле-сентябре текущие темпы роста ВВП «продолжат замедляться под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий», в то время как ключевым драйвером роста будет оставаться высокий потребительский и инвестиционный спрос.

В конце июля ЦБ не только поднял ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и отметил, что ожидает более динамичного роста ВВП России. Его оценка выросла до 3,5-4 процента с апрельских 2,5-3,5 процента. Как заявили в Минэкономразвития, экономика РФ выросла в первом полугодии на 4,7 процента.

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      Дмитрий Воронин
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