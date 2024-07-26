Прогнозы роста экономики России оценили

ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,5-4 процентов

Центральный Банк России (ЦБ) повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году. Оценку роста экономики России приводит «Интерфакс».

Регулятор изменил прогноз роста ВВП с 2,5-3,5 процента до 3,5-4 процентов. Однако оценка роста на 2025 и 2026 годы снизилась с 1-2 процентов до 0,5-1,5 процента и с 1,5-2,5 процента до 1-2 процентов соответственно. В 2027 году Центробанк ждет роста в 1,5-2,5 процента. Такую оценку объясняют растущей жесткостью рынка труда.

«Российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается», — пояснили представители Банка России.

Как отмечают аналитики, в стране все также нарастает дефицит трудовых ресурсов. На этом фоне рост внутреннего спроса не ведет к соответствующему расширению предложения товаров и услуг, а только к увеличивающимся издержкам компаний и усилению инфляционного давления.

По итогам заседания совета директоров 26 июля Банк России повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых. Решение объяснили ростом инфляции, повышением инфляционных ожиданий и сохранением высокого уровня кредитования. Эти тенденции говорят об усилении перегрева экономики, пояснили в регуляторе.

Прогноз Центробанка по росту цен в 2024-м также был изменен — с 4,3-4,8 процента до 6,5-7 процентов. На 2025 год прогноз ухудшился с 4 до 4-4,5 процента.