Центробанк повысил ключевую ставку до 18 процентов

Центробанк на фоне ускорения инфляции поднял ключевую ставку до 18 процентов

Банк России по итогам заседания совета директоров 26 июля принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Поводами для такого решения стали рост инфляции, который отклонился от прогноза, повышение инфляционных ожиданий, а также сохранение высокого уровня кредитования, что говорит об усилении перегрева экономики.

Прогноз Центробанка по росту цен к концу текущего года претерпел существенные изменения — с 4,3-4,8 процента до 6,5-7 процентов. На 2025 год прогноз ухудшился с 4 до 4-4,5 процента.

Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в диапазоне от 17 до 20 процентов ожидали большинство аналитиков, а банки заранее подготовились к нему через подъем ставок по депозитам. Кроме того, на прошлом заседании в начале июня ЦБ дал максимально жесткий сигнал, после которого ранее ставка всегда двигалась в указанную сторону.

В опубликованном сегодня пресс-релизе указывается, что во втором квартале 2024 года рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6 процента в пересчете на год, в первом квартале показатель был существенно ниже — 5,8 процента. Помимо разовых факторов, повысилось и устойчивое инфляционное давление.

Регулятор констатировал, что отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста не сокращается, дефицит трудовых ресурсов только растет, а в результате рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, только увеличивая издержки компаний.