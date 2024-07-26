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13:33, 26 июля 2024Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 18 процентов

Центробанк на фоне ускорения инфляции поднял ключевую ставку до 18 процентов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Банк России по итогам заседания совета директоров 26 июля принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Поводами для такого решения стали рост инфляции, который отклонился от прогноза, повышение инфляционных ожиданий, а также сохранение высокого уровня кредитования, что говорит об усилении перегрева экономики.

Прогноз Центробанка по росту цен к концу текущего года претерпел существенные изменения — с 4,3-4,8 процента до 6,5-7 процентов. На 2025 год прогноз ухудшился с 4 до 4-4,5 процента.

Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в диапазоне от 17 до 20 процентов ожидали большинство аналитиков, а банки заранее подготовились к нему через подъем ставок по депозитам. Кроме того, на прошлом заседании в начале июня ЦБ дал максимально жесткий сигнал, после которого ранее ставка всегда двигалась в указанную сторону.

В опубликованном сегодня пресс-релизе указывается, что во втором квартале 2024 года рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6 процента в пересчете на год, в первом квартале показатель был существенно ниже — 5,8 процента. Помимо разовых факторов, повысилось и устойчивое инфляционное давление.

Регулятор констатировал, что отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста не сокращается, дефицит трудовых ресурсов только растет, а в результате рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, только увеличивая издержки компаний.

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      Платон Щукин
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