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08:33, 22 июля 2024Экономика

Эксперты предсказали повышение ключевой ставки ЦБ

РБК: ЦБ повысит ключевую ставку до 18 %

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На грядущем заседании Центробанка (ЦБ) регулятор скорее всего впервые за семь месяцев повысит ключевую ставку. Об этом говорится в прогнозе РБК. Опрошенные эксперты склоняются к тому, что ставка будет повышена с нынешних 16 до 18 процентов годовых.

Аналитики указали, что текущая инфляция складывается существенно выше прогнозов ЦБ. «В данной связи мы не удивимся, если по итогам заседания ставка будет повышена даже до 20 процентов», — констатировал начальник отдела кредитного анализа макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, ставка может вырасти до 19-20 процентов, но уже на будущих заседаниях. Он отметил, что такой вариант возможет в том случае, если пик инфляции придется на начало осени.

Ранее в качестве одной из основных причин вероятного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ по итогам ближайшего заседания глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая назвала значительное отклонение инфляции вверх от последнего прогноза ЦБ.

В свою очередь глава регулятора Эльвира Наубиллина признала, что ситуация с ростом цен значительно отклонилась от базового сценария. В связи с тем, что проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались, на повестке будет обсуждение повышения ставки

Очередное заседание по ставке пройдет в пятницу, 26 июля.

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      Платон Щукин
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