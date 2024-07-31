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19:39, 31 июля 2024Экономика

Замедлению российской экономики нашли объяснение

Минэкономразвития: рост экономики замедлился из-за меньшего числа рабочих дней

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Рост российской экономики в июне замедлился из-за меньшего числа рабочих дней. Такое объяснение нашли в Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, из-за календарного фактора рост сократился с 4,5 до 3 процентов. Это связано с тем, что в июне было на два рабочих дня меньше, чем год назад. При этом за полгода российский ВВП вырос на 4,7 процента, добавили в министерстве.

Ранее в Центральном банке России скорректировали прогноз роста экономики страны на 2024 год с 2,5-3,5 процента до 3,5-4 процентов. Оценку роста на 2025 и 2026 годы также изменили — с 1-2 процентов до 0,5-1,5 процента и с 1,5-2,5 процента до 1-2 процентов соответственно. Изменившиеся прогнозы объяснили растущей жесткостью рынка труда.

«Российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений», — пояснили представители регулятора.

Текущие темпы роста ВВП объясняют перегревом экономики. В таких условиях предложение товаров и услуг не успевает за растущим спросом, объяснили специалисты регулятора. Экономический рост обеспечивается стабильным увеличением частного спроса, а также госзаказами.

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