ЦБ рассказал о перегреве российской экономики

ЦБ: рост ВВП РФ во II квартале на 0,8 % говорит о сохранении перегрева экономики

ВВП России во втором квартале вырос на 0,8 процента к уровню первых трех месяцев года (с поправкой на сезонность). Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».

По мнению аналитиков, такая динамика в сочетании с ростом цен говорит о сохранении перегрева экономики. В таких условиях предложение товаров и услуг не успевает за растущим спросом, объяснили специалисты.

Авторы бюллетеня отмечают, что экономический рост обеспечивается стабильным увеличением частного спроса. В то же время, по данным финансовых потоков платежной системы Центробанка, растет поддержка экономики страны и со стороны государственного и внешнего спроса. Оптимизм производителей сохраняется на высоком уровне на фоне роста экспортных заказов и госзакупок, рассказали аналитики в документе.

Ранее Банк России сообщил, что в июне 2024 года рост потребительских цен несколько замедлился. В прошлом месяце инфляция составила 0,64 процента (0,74 процента в мае). В годовом выражении (с поправкой на сезонность) месячный прирост цен снизился с 10,7 до 9,3 процента, однако это по-прежнему значительно выше показателей января-апреля этого года, говорится в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен».