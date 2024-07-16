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19:33, 16 июля 2024Экономика

ЦБ назвал условие для устойчивого снижения инфляции

ЦБ: для снижения инфляции необходим длительный период жесткой ДКП

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В июне 2024 года рост потребительских цен несколько замедлился. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

В прошлом месяце инфляция составила 0,64 процента (0,74 процента в мае). В годовом выражении (с поправкой на сезонность) месячный прирост цен снизился с 10,7 до 9,3 процента, однако это по-прежнему значительно выше показателей января-апреля этого года, говорится в документе. Годовая инфляция продолжила рост, увеличившись в июне до 8,59 процента с 8,3 процента в мае.

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В ЦБ отметили, что на данный момент инфляционное давление не демонстрирует устойчивого снижения. Регулятор назвал также условие для устойчивого снижения инфляции в стране. По мнению Банка России, необходимо сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) в течение более длительного периода, чем ожидалось ранее.

В июне Центробанк России в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, который был установлен в декабре 2023 года. Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин ранее предупредил, что на следующем заседании совета директоров регулятора его участники будут обсуждать повышение ставки до 17 или даже до 18 процентов.

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