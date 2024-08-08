Темпы роста экономики России спрогнозировали

Экономист Задорнов: ВВП России может увеличиться на 3,5-3,7 % в 2024 году

По итогам 2024 года темпы роста российской экономики могут превысить показатель 2023-го и составить 3,5-3,7 процента. Такой прогноз дал бывший министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов, его слова приводит РИА Новости.

Согласно его ожиданиям, при оптимистичном сценарии темпы роста российского ВВП составят 3,7 процента. При этом эксперт допустил, что в четвертом квартале динамика может замедлиться до 2,5-3,5 процента. Подобная тенденция будет обусловлена рядом факторов, включая недостаток мощностей и трудовых ресурсов.

Однако по итогам года динамика, с большой долей вероятности, выправится за счет активного развития сельскохозяйственной отрасли, ситуация в которой, как пояснил Задорнов, оказывает серьезное влияние на темпы роста российской экономики. Ее вклад в национальный ВВП достаточно большой, резюмировал аналитик.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал рост российской экономики в 2024 году на 3,8 процента. До этого президент Владимир Путин заявил, что динамика ВВП РФ превышает среднемировые показатели. Как уточнил глава государства, подобного во многом удалось добиться за счет наращивания объемов производства в несырьевых отраслях.