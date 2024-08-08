Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:36, 8 августа 2024Экономика

Темпы роста экономики России спрогнозировали

Экономист Задорнов: ВВП России может увеличиться на 3,5-3,7 % в 2024 году

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

По итогам 2024 года темпы роста российской экономики могут превысить показатель 2023-го и составить 3,5-3,7 процента. Такой прогноз дал бывший министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов, его слова приводит РИА Новости.

Согласно его ожиданиям, при оптимистичном сценарии темпы роста российского ВВП составят 3,7 процента. При этом эксперт допустил, что в четвертом квартале динамика может замедлиться до 2,5-3,5 процента. Подобная тенденция будет обусловлена рядом факторов, включая недостаток мощностей и трудовых ресурсов.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Однако по итогам года динамика, с большой долей вероятности, выправится за счет активного развития сельскохозяйственной отрасли, ситуация в которой, как пояснил Задорнов, оказывает серьезное влияние на темпы роста российской экономики. Ее вклад в национальный ВВП достаточно большой, резюмировал аналитик.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал рост российской экономики в 2024 году на 3,8 процента. До этого президент Владимир Путин заявил, что динамика ВВП РФ превышает среднемировые показатели. Как уточнил глава государства, подобного во многом удалось добиться за счет наращивания объемов производства в несырьевых отраслях.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Киев объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область. В США выдвинули иную версию

      Назван новый способ согреть Марс

      Змея проникла в сумку дачника и оказалась в подъезде столичного дома

      Россиянина приговорили к 14 годам за развращение семи детей

      Два мирных жителя получили ранения во время работы ПВО в российском регионе

      Врач указал на опасное последствие частого употребления алкоголя

      Россиянка описала отдых на главном курорте богачей словами «не пляж, а базар-вокзал»

      В МИД заявили об активизации сотрудничества с Китаем в космосе

      Нападение ВСУ на Курскую область разогнало цены на газ в Европе

      39-летняя Ольга Серябкина похвасталась фигурой в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше