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15:24, 7 июня 2024Экономика

Путин заявил о росте экономики России

Путин: рост ВВП в первом квартале 2024 года составил 5,4 процента

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Рост ВВП России в первом квартале 2024 года составил 5,4 процента. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Темпы роста экономики страны превышают общемировые, уточнил российский лидер. По его словам, соответствующая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями. В 2023 году ВВП России вырос на 3,6 процента, напомнил он.

Ранее Путин оценил объем товарооборота России с дружественными странами. Страна остается одним из основных участников мировой торговли, подчеркнул он. При этом 3/4 отечественного товарооборота приходится на долю дружественных государств, уточнил президент.

Также он сообщил, что доля расчетов за российских экспорт в «токсичных» валютах снизилась вдвое в 2023 году. Сейчас страны БРИКС работают над созданием собственной независимой платежной системы, заключил он.

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      Лилиана Набиуллина
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