Путин оценил объем товарооборота России с дружественными странами

Путин: на торговлю с дружественными странами приходится 3/4 товарооборота России

Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, укрепляя отношения со странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

В целом, согласно приведенной главой государства оценке, на долю дружественных государств приходится три четверти российского товарооборота. Путин отметил, что РФ готова предложить другим странам полномасштабное технологическое партнерство.

«Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных силах», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что за последние десять лет товарооборот России с Евросоюзом упал вчетверо и по итогам первого квартала 2024 года уменьшился до 17,8 миллиарда евро. При этом объем торговли со странами сообщества сократился неравномерно — например, в случае с Финляндией и Швецией показатель за указанный период снизился в 11 и 10 раз соответственно, а с Венгрией — только на 17,8 процента.