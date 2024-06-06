Торговля России с Евросоюзом рухнула

РИА Новости: товарооборот России с Евросоюзом упал вчетверо с 2014 года

За последние десять лет товарооборот России с Евросоюзом (ЕС) упал вчетверо и по итогам первого квартала 2024 года сократился до 17,8 миллиарда евро. Об обрушении экономических связей РФ с ЕС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Для сравнения, в январе-марте 2014 года, до введения масштабных санкций, торговля России с европейскими странами оценивалась в 71,9 миллиарда евро. Таким образом, за последние десять лет товарооборот упал в общей сложности на 54,1 миллиарда.

Лидерами среди стран ЕС по темпам снижения торговли с Россией стали Мальта, сократившая экономические связи с РФ в 74 раза с первого квартала 2014-го, и Люксембург (в 45 раз). В свою очередь, Финляндия за этот период времени снизила товарооборот в 11 раз, а Швеция — в 10 раз.

Не столь резко оборвались связи России с Венгрией — товарооборот с этой страной за это время сократился на 17,8 процента. Торговля РФ с Кипром с 2014 года просела на 23 процента, а со Словенией, Ирландией и Латвией — в 1,4 раза. Болгария, Словакия и Австрия снизили товарооборот с Россией вдвое, а Чехия, Бельгия, Франция и Испания — в трое. Торговые связи РФ с Германией, в свою очередь, сократились в 8 раз.

Ранее сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов заявил, что возврата к досанкционной модели торговли РФ с ЕС в долгосрочной перспективе ожидать не стоит. Он объяснил это наращиванием конкурентоспособности китайских товаров и оборудования. По его словам, продукция из азиатской страны не уступает по качеству европейским аналогам, а ее стоимость — кратно ниже.