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18:23, 31 мая 2024Экономика

В России оценили перспективы возврата к прежней торговле с Европой

Титов: возврата к прежней модели торговли России с Евросоюзом не будет

Фото: Zhang Ailin / XinHua / Globallookpress.com

В долгосрочной перспективе торговля России со странами Евросоюза (ЕС) вряд ли вернется к прежней досанкционной модели сотрудничества. Об этом заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. Его слова приводит ТАСС.

Подобный прогноз он объяснил невыгодностью подобного рода торговли для России. Большинство поставляемых из Китая товаров, как уточнил Титов, оказались значительно дешевле для покупателей в РФ в сравнении с европейскими аналогами. «Раньше закрывали глаза на это, но когда жизнь заставила, пошли в Китай», — пояснил он.

Титов добавил, что китайское оборудование и техника не уступают по качеству европейским аналогам, но значительно выигрывают по стоимости. «Иногда в два, иногда в три раза дешевле», — резюмировал он.

При этом китайские поставщики предлагают широкий ассортимент продукции, которая используется в различных отраслях, включая сельское хозяйство и машиностроение. «Китай для нас выгоднее, чем Европа по большинству видов оборудования», — заключил Титов.

Ранее он заявил о намерении обсудить вопрос производства китайских машин на территории России. Обсуждение этой темы с партнерами из КНР, как уточнил Титов, должно пройти в июне 2024 года. Намерение участвовать в предстоящей встрече изъявили в общей сложности более 40 компаний.

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