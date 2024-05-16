Китайские машины предложили производить в России

Титов: обсуждение вопроса производства китайских машин в России пройдет в июне

Обсуждение вопроса производства китайских машин на территории России планируется начать в июне 2024 года. Об этом заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов, его слова приводит ТАСС.

Титов уточнил, что инициатива по производству китайских автомобилей в России исходила от правительства РФ. В кабмине считают целесообразным переключение с поставок готовых машин из КНР на их выпуск. Этот вопрос российские власти планируют обсудить с китайскими производителями.

В настоящее время желание принять участие в предстоящей встрече изъявили в общей сложности более 40 компаний. «Мы должны встретиться и понять правила игры — каким будет наиболее эффективный путь входа на российский рынок», — резюмировал Титов.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров допустил поставки премиум-автомобиля Aurus в Китай в среднесрочной перспективе. При этом в настоящее время, как уточнил он, акцент делается в первую очередь на российский рынок. Для запуска продаж этих автомобилей в Китае нужно будет наладить сервисную инфраструктуру.