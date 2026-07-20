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19:37, 20 июля 2026Мир

Новый премьер Британии Бернем пообещал поддерживать Зеленского

Sky News: Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Зеленского
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Carl Court / Getty Images

Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется непоколебимой. Об этом он заявил журналистам во время трансляции Sky News.

Бернем подчеркнул, что у Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой. Политик дополнил, что они будут продолжать поддерживать его. Бернер обещал лично быть рядом с главой Украины.

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с президентом США Дональдом Трампом.

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