Новый премьер Британии Бернем пообещал поддерживать Зеленского

Sky News: Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Зеленского

Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется непоколебимой. Об этом он заявил журналистам во время трансляции Sky News.

Бернем подчеркнул, что у Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой. Политик дополнил, что они будут продолжать поддерживать его. Бернер обещал лично быть рядом с главой Украины.

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с президентом США Дональдом Трампом.