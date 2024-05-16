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13:50, 16 мая 2024Экономика

Мантуров высказался о поставках Aurus в Китай

Первый вице-премьер РФ Мантуров допустил поставки Aurus в Китай в перспективе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первый вице-премьер России Денис Мантуров допустил поставки премиум-автомобиля Aurus в Китай, отметив, что сейчас упор в работе делается на российский рынок. Его высказывания приводит Shot.

Политик указал, что для запуска продаж в Китае нужно будет начать с сервисной инфраструктуры, и подтвердил, что перспектива выхода на рынок страны для российских машин «из планов не исключается».

Мантуров также обратил внимание на то, что раньше делегации из РФ встречали в КНР на авто иностранных марок, теперь же используются только китайские, которые «существенно скромнее, чем Aurus, но достойного качества».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проехал на обновленном автомобиле Aurus Senat перед церемонией инаугурации, а затем передвигался на этом авто с кортежем после прибытия с визитом в Пекин. По словам Мантурова, новая модель этого отечественного авто отличается от старой в том числе тем, что в нем использованы обновленные детали российского производства.

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      Дмитрий Воронин
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