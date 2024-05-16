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04:35, 16 мая 2024Мир

Путин в Китае проехался на Aurus

Путин в Китае передвигается на Aurus с кортежем

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин после прибытия в Пекин передвигается на Aurus с кортежем. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства прилетел в Китай в среду, 15 мая, около 23:20 по московскрому времени (по местному времени 04:20 16 мая). Путина у самолета встретили представители принимающей стороны и сотрудники российского посольства. Путин прошел по красной дорожке вдоль роты почетного караула, сел в президентский лимузин Aurus и уехал.

7 мая в ходе инаугурации президента Владимира Путина показали первые электромотоциклы Aurus Merlon.

Путин приехал на инаугурацию на обновленном автомобиле Aurus Senat. На опубликованных кадрах виден его госномер — О902ВН977. Впервые обновленный Aurus Senat показали на видео в начале мая.

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      Марина Совина
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