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13:11, 7 мая 2024Экономика

На инаугурации Путина показали первые мотоциклы Aurus

В ходе инаугурации президента Путина использовали девять электромотоциклов Aurus

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ходе инаугурации президента Владимира Путина показали первые электромотоциклы Aurus Merlon. О характеристиках использованного в кортеже главы государства транспорта со ссылкой на представителей компании сообщает газета «Известия».

Масса новых мотоциклов с электрическим двигателем составляет 370 килограммов, как и у бензиновых аналогов. Их максимальная скорость превышает 225 километров в час и они способны разгоняться до 100 километров в час менее чем за четыре секунды. Merlon способен удерживать постоянную скорость движения 200 километров в час благодаря системе жидкостного охлаждения компонентов высоковольтного контура. Кроме того, мотоцикл способен функционировать при морозах до минус 25 градусов и его можно снабдить прицепом-коляской.

Часть узлов для мотоциклов спроектировал научный автомоторный институт ФГУП «НАМИ» вместе с партнерами. В их числе — высоковольтная тяговая аккумуляторная батарея, система управления силовой энергоустановкой, компоненты светотехники, электронные блоки управления и все программное обеспечение, а также внешние панели и элементы кузова, элементы конструкции шасси, система термостатирования и другие элементы.

Президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию на обновленном автомобиле Aurus Senat. На опубликованных кадрах виден его госномер — О902ВН977. Впервые обновленный Aurus Senat показали на видео в начале мая. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, обновленный автомобиль будет отличаться от старой модели в том числе тем, что в нем будут использованы новые детали российского производства.

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      Вячеслав Агапов
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