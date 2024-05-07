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12:12, 7 мая 2024Экономика

Стал известен номер президентского Aurus Путина

Опубликованы кадры с госномером президентского Aurus Путина О902ВН977

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на рестайлинговом Aurus. На опубликованных кадрах видно, что его госномер — О902ВН977, передает Telegram-канал Shot.

Также отмечается, что президентский Aurus получил ряд обновлений, таких как измененная передняя решетка. Все новые детали — российского производства.

Церемония инаугурации Владимира Путина проходит 7 мая. В своей речи глава государства пообещал гражданам сделать все необходимое, чтобы оправдать их доверие.

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      Анастасия Яланская
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