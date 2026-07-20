Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:40, 20 июля 2026Моя страна

Хулиганка разбила сердце снежному барсу и устроила любовную драму в заповеднике России

В Саяно-Шушенском заповеднике сняли необычный любовный треугольник снежных барсов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки сняли историю, достойную романтического фильма. Главными героями оказались сразу три снежных барса. Об их любовном треугольнике заповедник рассказал на странице во «ВКонтакте».

Молодой ирбис по кличке Диинмей, которому около двух лет, пришел на участок, где незадолго до этого проходила самка Хулиганка. Почувствовав ее запах, хищник начал громко звать избранницу, надеясь привлечь ее внимание. Однако, судя по более ранним записям фотоловушек, сердце Хулиганки уже может быть занято.

Ранее сотрудники заповедника показали кадры знакомства самки с другим самцом по кличке Межел. На видео Хулиганка бодала его лбом и явно проявляла симпатию. Теперь специалисты с улыбкой говорят, что Диинмей, похоже, влюбился, но его чувства могут оказаться безответными.

«Похоже, капризная Хулиганка запала ему в душу заочно. Но, как это часто бывает в мире животных, нежные чувства Диинмея могут оказаться безответными. Хулиганка, вероятно, уже питает симпатию к Межелу», — говорится в посте.

Оба самца пришли в Саяно-Шушенский заповедник с территории соседнего кластера «Хан-Дээр» заповедника «Убсунурская котловина». Вместе эти территории образуют единую западно-саянскую группировку снежного барса.

По словам ведущего териолога заповедника Романа Афанасьева, сейчас в заповеднике постоянно обитают семь самок ирбиса. Именно они удерживают свои участки и формируют основу популяции, тогда как самцы гораздо чаще путешествуют в поисках пары.

Ранее Алтайский биосферный заповедник запечатлел облако из тысяч белых бабочек на Телецком озере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о звонках Зеленского на фронт
    На Украине раскрыли сроки отставки Сырского
    Гоблин обратился к завидующим богачам россиянам
    Любовь Аксенова рассказала о пережитом в 17 лет сексуальном насилии
    В Петербург придет осень
    Россия оказалась на первом месте по экспорту нефти в страну НАТО
    Россиянин выиграл 30 миллионов рублей благодаря ставке на финал чемпионата мира
    Хулиганка разбила сердце снежному барсу и устроила любовную драму в заповеднике России
    Экс-возлюбленная миллиардера Бориса Березовского в мини-юбке посетила финал ЧМ-2026
    Новый премьер Британии Бернем пообещал поддерживать Зеленского
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok