Хулиганка разбила сердце снежному барсу и устроила любовную драму в заповеднике России

В Саяно-Шушенском заповеднике сняли необычный любовный треугольник снежных барсов

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки сняли историю, достойную романтического фильма. Главными героями оказались сразу три снежных барса. Об их любовном треугольнике заповедник рассказал на странице во «ВКонтакте».

Молодой ирбис по кличке Диинмей, которому около двух лет, пришел на участок, где незадолго до этого проходила самка Хулиганка. Почувствовав ее запах, хищник начал громко звать избранницу, надеясь привлечь ее внимание. Однако, судя по более ранним записям фотоловушек, сердце Хулиганки уже может быть занято.

Ранее сотрудники заповедника показали кадры знакомства самки с другим самцом по кличке Межел. На видео Хулиганка бодала его лбом и явно проявляла симпатию. Теперь специалисты с улыбкой говорят, что Диинмей, похоже, влюбился, но его чувства могут оказаться безответными.

«Похоже, капризная Хулиганка запала ему в душу заочно. Но, как это часто бывает в мире животных, нежные чувства Диинмея могут оказаться безответными. Хулиганка, вероятно, уже питает симпатию к Межелу», — говорится в посте.

Оба самца пришли в Саяно-Шушенский заповедник с территории соседнего кластера «Хан-Дээр» заповедника «Убсунурская котловина». Вместе эти территории образуют единую западно-саянскую группировку снежного барса.

По словам ведущего териолога заповедника Романа Афанасьева, сейчас в заповеднике постоянно обитают семь самок ирбиса. Именно они удерживают свои участки и формируют основу популяции, тогда как самцы гораздо чаще путешествуют в поисках пары.

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