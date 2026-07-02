Тысячи бабочек превратились в белое облако на Алтае

Алтайский биосферный заповедник запечатлел облако из тысяч белых бабочек на Телецком озере

На берегах Телецкого озера в Республике Алтай этим летом заметили необычное природное явление. Прибрежные участки буквально покрыли тысячи белых бабочек боярышниц, из-за чего издалека кажется, будто над землей зависло пушистое облако. Фотографии опубликовал Алтайский биосферный заповедник на своей странице во «ВКонтакте».

Как рассказали в заповеднике, необычные скопления заметили на влажной почве у озера. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Олег Костерин объяснил, что в таких местах собираются исключительно самцы. Им необходимы минеральные соли, которые они получают из влажной земли.

По словам ученого, массовое появление боярышниц не считается аномалией. Для юга Сибири эти места являются благоприятной средой обитания, поэтому численность вида здесь периодически становится очень высокой.

Есть у такого поведения и еще одна любопытная особенность. Когда самцов собирается слишком много, они становятся малоподвижными и словно замирают. «В таких огромных скоплениях самцы боярышницы становятся вялыми, вплоть до неподвижности. Объяснения этому факту я не знаю, но тут явно присутствует какая-то химия. Судя по всему, агрегация самцов имеет какой-то биологический смысл, и поэтому самцы стремятся на запах других самцов», — рассказал энтомолог. При этом к размножению такое поведение отношения не имеет.

Специалист также отметил, что боярышниц нередко принимают за капустниц. На самом деле эти бабочки чаще развиваются на черемухе и не являются теми насекомыми, которые обычно вредят огородной капусте.

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