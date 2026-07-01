Медведь проплыл 10 километров до Владивостока и попал на видео

Медведь проплыл 10 километров, устроил переполох во Владивостоке и попал на видео

Молодой гималайский медведь появился во Владивостоке и вызвал переполох. Он переплыл Амурский залив, вышел в город и оказался героем многочисленных видео и фото очевидцев. Один из роликов опубликовал Telegram-канал «Новости Приморья, Владивостока»

«Ну вот 1 июля 2026 года, напротив ТЭЦ. Короче, пошел на трол. Смотрю — зверюка плавает какая-то. Я сначала не понял, что за зверь. А это белогрудик, медведь. Не знаю, откуда он здесь взялся. Вон он, впереди. Я давай подходить, он к лодке. Ну, зверь, его на лодку садить нельзя. Видать, устал конкретно. Вот он, уши растопырил и на меня плывет. Я просто офигел. Сначала думал, коряга. Видимо, со стороны Песчаного приплыл», — рассказал автор видео.

По данным PrimaMedia, животное преодолело по воде более 10 километров. Медвежонок добрался от полуострова Песчаный до района Эгершельд, где его заметили возле тренировочного центра Морского государственного университета.

На место прибыли сотрудники охотнадзора, полиции, Росгвардии и кинологи. Чтобы избежать встречи хищника с людьми, специалисты несколько часов наблюдали за его передвижением, а затем с помощью дротика со снотворным безопасно отловили животное. Во время операции местный житель помогал службам следить за медведем с воздуха с помощью дрона.

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя министра лесного хозяйства Приморского края Алексей Суровый, медведю около трех лет. «Медведя было сложно найти, он пытался спрятаться в кустах, он был уставший», — рассказал он.

По одной из версий, он мог оказаться в воде, спасаясь от такого крупного хищника, как тигр. Не исключено, что косолапый переплыл Амурский залив со стороны поселка Тавричанка либо поселка Берегового, где находятся охотничьи угодья и национальный парк «Земля леопарда».

Сейчас косолапый находится в центре реабилитации «Тигр», где его осмотрят ветеринары. Если специалисты подтвердят, что животное полностью здорово, его выпустят обратно в тайгу.

Ранее у острова Аскольд несколько китов подплыли совсем близко к катеру и устроили представление прямо посреди моря.