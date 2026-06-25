Киты устроили шоу у берегов России и попали на видео

Киты устроили водное шоу для россиян и попали на видео у острова Аскольд в Приморье

Россиянам удалось стать свидетелями впечатляющего морского шоу у острова Аскольд. Несколько китов подплыли совсем близко к катеру и устроили представление прямо посреди моря. Видеозапись опубликовал Telegram-канал PrimaMedia.

Необычную встречу снял на видео один из очевидцев события. На кадрах видно, как морские гиганты появляются рядом с людьми, показывают спины над водой и время от времени эффектно выныривают из волн. Судя по видео, животные несколько минут сопровождали судно, чем привели пассажиров в полный восторг.

Впрочем, специалисты говорят, что такие встречи для акватории Приморья не являются редкостью. По словам кандидата биологических наук и старшего научного сотрудника Лаборатории исследования загрязнения и экологии ТОИ ДВО РАН Сергея Рязанова, на кадрах запечатлен малый полосатик.

«Малый полосатик. Это самый обычный вид здесь. Встретить можно круглогодично», — рассказал ученый.

Остров Аскольд считается одним из самых живописных мест Приморского края. Помимо красивых морских пейзажей, туристам здесь нередко удается увидеть тюленей, дельфинов и даже китов в их естественной среде обитания.

Ранее стало известно, что в Калининградской области на побережье Балтийского моря спасли семь истощенных тюленят.