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19:40, 20 июля 2026Спорт

Россиянин выиграл 30 миллионов рублей благодаря ставке на финал чемпионата мира

Россиянин выиграл 30 миллионов рублей, поставив на финал чемпионата мира по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Sibley / Reuters

Клиент букмекерской конторы выиграл 30 миллионов рублей, поставив на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Об этом сообщает Sports.

Россиянин поставил 10 миллионов рублей на ничью в основное время финала. Коэффициент на событие составил 3,05. Ставка россиянина сыграла — команды не смогли отличиться в основное время. Итоговый выигрыш составил 30,5 миллиона рублей.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встречалась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

Чемпионат мира-2026 стал первым в истории, где принимали участие 48 команд. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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