В ВСУ начали готовиться к выходу армии России к границам Харькова

В ВСУ сформировали батальон для подготовки к выходу армии России к границам Харькова

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начали готовиться к выходу армии России к административным границам Харькова. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Противник предполагает, что в среднесрочной перспективе наши войска выйдут к административным границам города Харькова», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что для этого в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ был сформирован отдельный батальон. Его бойцы возводят инженерные сооружения в районе Харьковской окружной дороги.

Ранее стало известно о формировании армией России плацдарма к северу от Харькова. Сообщалось, что продолжаются боевые действия в районах Волоховского, Захаровки, Юрченково и поселка Белый Колодезь.