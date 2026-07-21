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11:12, 21 июля 2026Бывший СССР

В ВСУ начали готовиться к выходу армии России к границам Харькова

В ВСУ сформировали батальон для подготовки к выходу армии России к границам Харькова
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начали готовиться к выходу армии России к административным границам Харькова. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Противник предполагает, что в среднесрочной перспективе наши войска выйдут к административным границам города Харькова», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что для этого в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ был сформирован отдельный батальон. Его бойцы возводят инженерные сооружения в районе Харьковской окружной дороги.

Ранее стало известно о формировании армией России плацдарма к северу от Харькова. Сообщалось, что продолжаются боевые действия в районах Волоховского, Захаровки, Юрченково и поселка Белый Колодезь.

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