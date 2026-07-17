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13:35, 17 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о формировании армией России плацдарма к северу от Харькова

Армия России формирует плацдарм к северу от Харькова
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России формируют плацдарм к северу от Харькова. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский Партизан».

«Продолжаются боевые действия в районах Волоховского, Захаровки, Юрченково и поселка Белый Колодезь. Обстановка остается напряженной, стороны ведут борьбу за контроль над отдельными позициями и подступами к населенным пунктам», — говорится в публикации.

Уточняется, что целью продвижения армии России в направлении Высокой Яруги может быть последующий выход к трассе, связывающей Белгород с Харьковом. Отмечается, что приближение к Харькову также позволит эффективнее воздействовать на логистические маршруты, транспортную инфраструктуру и объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что армия России уже этой зимой может начать отрезать Харьков от остальных украинских регионов. Сообщалось, что тактические беспилотники уже могут вести работу на половине территории Харькова.

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