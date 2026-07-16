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18:19, 16 июля 2026Россия

Объявлено о возможных планах России отрезать Харьков от Украины

Военный эксперт Евсеев: Россия может начать резать коммуникации Харькова с Украиной
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Армия России уже этой зимой может начать отрезать Харьков от остальных украинских регионов. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев, слова которого приводит «Газета.Ru».

Евсеев указал, что тактические беспилотники уже могут вести работу на половине территории Харькова. Если же наступление России продолжится, под обстрел сможет попадать весь город. С помощью этого фактора российской армии удастся пресечь поставки мазута и других видов топлива в Харьков, уверен аналитик.

«Его инфраструктура становится все более доступной для различных средств поражения. Совершенно понятно, что следующей зимой Россия максимально сделает так, чтобы начать резать коммуникации Харькова с другими регионами», — отметил Евсеев.

Ранее стало известно, что из-за больших потерь под Харьковом украинское командование решило доукомплектовать штурмовые группы. До этого Россия нанесла удар по топливной логистике Украины в Харьковской области.

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