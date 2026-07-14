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23:43, 14 июля 2026Бывший СССР

Российские военные ударили по топливной инфраструктуре в Харьковской области

Беспилотники армии России атаковали заправки на трассе между Харьковом и Изюмом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожают газовые заправки в подконтрольном Киеву Запорожье и в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что под ударами находится топливная логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, российские военные поразили АЗС в городской черте Запорожья. Кроме того, ударные беспилотники РФ атаковали заправки на трассе между Харьковом и Изюмом.

Армия России продолжила наносить удары по топливной инфраструктуре Украины: поражены автозаправочные станции (АЗС) в Днепропетровской и Харьковской областях. Систематические атаки привели к тому, что в некоторых городах республики не осталось ни одной работающей АЗС и в стране заговорили о коллапсе.

Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на Украине более 205 АЗС атакованы ВС РФ.

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