Вооруженные силы Украины (ВСУ) доукомплектовали штурмовые группы под Харьковым связистами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь в 159-й отдельной механизированной бригаде командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы бригады на харьковском направлении военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки», — рассказал источник агентства.
Отмечается, что часть бойцов уже уничтожена.
Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск в Харьковской области для нанесения ударов по территории России украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.