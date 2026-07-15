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08:46, 15 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о мере ВСУ на фоне колоссальных потерь под Харьковом

ВСУ доукомплектовали штурмовые группы под Харьковом связистами из-за колоссальных потерь
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) доукомплектовали штурмовые группы под Харьковым связистами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в 159-й отдельной механизированной бригаде командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы бригады на харьковском направлении военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что часть бойцов уже уничтожена.

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск в Харьковской области для нанесения ударов по территории России украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.

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