Стало известно о мере ВСУ на фоне колоссальных потерь под Харьковом

ВСУ доукомплектовали штурмовые группы под Харьковом связистами из-за колоссальных потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) доукомплектовали штурмовые группы под Харьковым связистами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в 159-й отдельной механизированной бригаде командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы бригады на харьковском направлении военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что часть бойцов уже уничтожена.

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск в Харьковской области для нанесения ударов по территории России украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.