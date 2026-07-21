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11:15, 21 июля 2026Культура

Шерон Стоун рассказала о проблемах после отказа от наркотиков

Актриса Шерон Стоун пожаловалась на болезнь после отказа от употребления наркотиков
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Актриса Шерон Стоун призналась, что испытала проблемы со здоровьем после того, как отказалась от употребления марихуаны. Ее слова передает Variety.

Звезда «Основного инстинкта» рассказала, что сначала в сентябре прошлого года отказалась от лекарств, которые ей прописали после почти ставшего смертельным инсульта в 2001 году. Этому решению противостояли врачи актрисы, и на протяжении следующих четырех с половиной месяцев она «болела как собака» из-за синдрома отмены.

После этого актриса решила отказаться и от употребления марихуаны. «Когда я перестала ее использовать, то мне тоже стало плохо. Я страдала почти месяц. Обратилась к своему неврологу, и он сказал: "Шерон, у меня в реанимации пациенты умирают из-за марихуаны"».

Ранее Стоун рассказала о том, как лишилась ролей в Голливуде, потому что страдала потерей памяти после инсульта.

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