Шерон Стоун рассказала о проблемах после отказа от наркотиков

Актриса Шерон Стоун пожаловалась на болезнь после отказа от употребления наркотиков

Актриса Шерон Стоун призналась, что испытала проблемы со здоровьем после того, как отказалась от употребления марихуаны. Ее слова передает Variety.

Звезда «Основного инстинкта» рассказала, что сначала в сентябре прошлого года отказалась от лекарств, которые ей прописали после почти ставшего смертельным инсульта в 2001 году. Этому решению противостояли врачи актрисы, и на протяжении следующих четырех с половиной месяцев она «болела как собака» из-за синдрома отмены.

После этого актриса решила отказаться и от употребления марихуаны. «Когда я перестала ее использовать, то мне тоже стало плохо. Я страдала почти месяц. Обратилась к своему неврологу, и он сказал: "Шерон, у меня в реанимации пациенты умирают из-за марихуаны"».

Ранее Стоун рассказала о том, как лишилась ролей в Голливуде, потому что страдала потерей памяти после инсульта.