Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:16, 1 августа 2023Культура

Шерон Стоун лишилась ролей в фильмах из-за потери памяти после инсульта

Шерон Стоун лишилась съемок в Голливуде из-за потери памяти после инсульта

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса Шерон Стоун рассказала о том, что лишилась съемок в голливудских фильмах из-за потери памяти после инсульта. Об этом сообщает DailyMail.

«В 2001 году у меня было девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный, очень изнурительный инсульт», — поведала звезда «Основного инстинкта», добавив, что на восстановление здоровья ей потребовались годы. В результате заболевания у Стоун начались проблемы с памятью: она перестала запоминать реплики для ролей в проектах, из-за чего ее «отбросили в конец очереди» голливудских актеров.

«После того как вы оказались в конце очереди, возвращение на передний план не зависит от того, сделали ли вы много блокбастеров и заработали ли вы миллиарды долларов для своей отрасли. Вы уже не так важны. Я не знаю, правильно ли говорить о том, что меня бросили. Но я чувствовала, что потеряла свою кинематографическую семью», — призналась актриса.

Ранее стали известны подробности о состоянии народного артиста России Ивана Краско. 13 июля сообщалось, что у 92-летнего актера диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Позже у него начались галлюцинации и проблемы со сном.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом в США

    Российского баскетболиста-чемпиона избили в Химках

    Песков высказался о перспективах расширения БРИКС

    Актер «Уральских пельменей» раскрыл изнанку проекта

    Песков выразил уверенность в награждении экипажа уничтожившего колонну ВСУ танка

    В Кремле заявили о восхищении кадрами боя российского танка

    Россиянин с ножом похитил из магазина электронные сигареты и попал на видео

    В Кремле дали оценку ударам беспилотников по Москве-Сити

    Китаист объяснил призыв Си Цзиньпина к боеготовности

    Индийский аппарат Chandrayaan-3 направился к Луне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости