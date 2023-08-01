Шерон Стоун лишилась ролей в фильмах из-за потери памяти после инсульта

Шерон Стоун лишилась съемок в Голливуде из-за потери памяти после инсульта

Американская актриса Шерон Стоун рассказала о том, что лишилась съемок в голливудских фильмах из-за потери памяти после инсульта. Об этом сообщает DailyMail.

«В 2001 году у меня было девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный, очень изнурительный инсульт», — поведала звезда «Основного инстинкта», добавив, что на восстановление здоровья ей потребовались годы. В результате заболевания у Стоун начались проблемы с памятью: она перестала запоминать реплики для ролей в проектах, из-за чего ее «отбросили в конец очереди» голливудских актеров.

«После того как вы оказались в конце очереди, возвращение на передний план не зависит от того, сделали ли вы много блокбастеров и заработали ли вы миллиарды долларов для своей отрасли. Вы уже не так важны. Я не знаю, правильно ли говорить о том, что меня бросили. Но я чувствовала, что потеряла свою кинематографическую семью», — призналась актриса.

Ранее стали известны подробности о состоянии народного артиста России Ивана Краско. 13 июля сообщалось, что у 92-летнего актера диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Позже у него начались галлюцинации и проблемы со сном.