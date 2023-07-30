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18:20, 30 июля 2023Культура

Стали известны подробности о состоянии актера Ивана Краско

Mash: состояние здоровья 92-летнего актера Ивана Краско постепенно улучшается

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Состояние здоровья народного артиста России Ивана Краско постепенно улучшается. Об этом сообщает Mash.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у 92-летнего актера диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Позже у него начались галлюцинации и проблемы со сном.

В воскресенье, 30 июля, как сообщает издание, Краско перевели в реабилитационный корпус больницы.

В январе этого года Ивана Краско уже попадал в больницу с инсультом. До этого актера также госпитализировали в Санкт-Петербурге.

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    Алевтина Запольская
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