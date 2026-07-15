Иран нанес самый масштабный удар по Кувейту с момента атаки на аэропорт

Bloomberg: Удары Ирана по Кувейту стали самыми масштабными со времен атаки на аэропорт

Удары Ирана по Кувейту стали самыми масштабными со времен атаки на аэропорт, произошедшей в начале июня. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, Кувейт остается ключевой целью для Ирана. В результате последней волны атак пострадали четверо военнослужащих кувейтского военно-морского флота.

Министерство обороны Кувейта сообщило, что в ходе атак было использовано пять крылатых и одна баллистическая ракета, а также 33 беспилотника. Это стало самым большим числом попаданий снарядов и ранений за один день с тех пор, как в прошлом месяце международный аэропорт страны подвергся нападению. Кувейтские военные отметили, что в ходе ударов 14 июля были атакованы несколько «жизненно важных» гражданских учреждений.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на центр материально-технического обеспечения ВС США в Мина-Абдалле в Кувейте. Также утверждается, что иранские военные атаковали центр управления Пятого флота и склады в Бахрейне.