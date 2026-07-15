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05:58, 15 июля 2026Мир

Иран атаковал центр обеспечения ВС США в Кувейте

КСИР заявил, что атаковал центр обеспечения ВС США в Кувейте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: WANA / Pool / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на центр материально-технического обеспечения ВС США в Мина-Абдалле в Кувейте. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB, передает РИА Новости.

Также утверждается, что иранские военные атаковали центр управления Пятого флота и склады в Бахрейне. Отмечается, что удары были нанесены в ходе четвертой волны операции «Наср-2».

Ранее США нанесли новые удары по Ирану и возобновили блокаду иранских морских портов ради дополнительных козырей на переговорах с Тегераном. До этого президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану. «Вам лучше заключить соглашение. От вас ничего не останется. У вас никого не останется», — заявил он.

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