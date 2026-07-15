Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану словами «ничего не останется»

Трамп: От Ирана ничего не останется, если Тегеран не пойдет на сделку

От Ирана ничего не останется, если официальные лица в Тегеране не вернутся к переговорному процессу. Об этом сказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Вам лучше заключить соглашение. От вас ничего не останется. У вас никого не останется», — заявил Трамп.

Журналист спросил главу Белого дома, верит ли американский лидер в то, что представители Ирана серьезно настроены на сделку. Политик ответил, что у них нет другого выбора.

Кроме того, Трамп добавил, что военнослужащие США будут беречь мирных жителей во время нанесения ударов по Исламской Республике. По мнению лидера Америки, Вашингтон относится очень осторожно к гражданскому населению.

В рамках общения с журналистами Дональд Трамп сказал, что уже передумал вести переговоры с Ираном. По его словм, удары по Ирану продолжатся на этой и на следующих неделях, пока Тегеран не вернется к взаимодействию.