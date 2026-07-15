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05:43, 15 июля 2026Мир

В Китае раскрыли цель новых ударов США по Ирану

Политолог Чжу: США осложняют переговоры с Ираном ради козырей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

США нанесли новые удары по Ирану и возобновили блокаду иранских морских портов ради дополнительных козырей на переговорах с Тегераном, однако это лишь осложнит диалог. Цель новых атак США на Иран раскрыл директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо в интервью Global Times.

По его словам, действия и угрозы США в адрес Исламской Республики следует воспринимать как «инструмент максимального давления», использующийся ради обеспечения большого преимущества в переговорах. В то же время эксперт отметил, что эта «игра на грани риска» способна перерасти в затянутый конфликт.

«В основе возобновившейся военной конфронтации лежит острая нехватка стратегического доверия между США и Ираном. Обе стороны, особенно США, недовольны своими целями и козырями, которые у них имеются с прежних раундов переговоров. Циклы вооруженных столкновений, за которыми следуют переговоры, будут продолжаться, что сделает труднодостижимым плавный путь к снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном», — посчитал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану. «Вам лучше заключить соглашение. От вас ничего не останется. У вас никого не останется», — заявил он.

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