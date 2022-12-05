Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге

92-летний народный артист России Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Актера поместили в городскую больницу 5 декабря для прохождения планового обследования, связанного с ранее диагностированным гипертоническим кризисом.

«Это плановая госпитализация. Мы стараемся, чтобы он всегда был в тонусе. Ему, конечно, тяжеловато в силу возраста, но это было наше решение. Все было планово, запланировано. Он находится в Мариинской больнице», — сообщил представитель артиста Вячеслав Смородинов.

В июле этого года Краско уже был госпитализирован. Сообщалось, что медики забрали актера с дачи в больницу после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. У него диагностировали проблемы с сердцем и обнаружили жидкость в легких.

Ранее появились подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве. У артистки диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Светличная не помнит фильмы, в которых снималась, и свой возраст. Кроме того, актриса не может сама ходить, есть и одеваться.

Сообщалось, что к Новому году Светличная покинет больницу и будет жить с сиделкой.