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15:38, 5 декабря 2022Культура

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

92-летний народный артист России Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Актера поместили в городскую больницу 5 декабря для прохождения планового обследования, связанного с ранее диагностированным гипертоническим кризисом.

«Это плановая госпитализация. Мы стараемся, чтобы он всегда был в тонусе. Ему, конечно, тяжеловато в силу возраста, но это было наше решение. Все было планово, запланировано. Он находится в Мариинской больнице», — сообщил представитель артиста Вячеслав Смородинов.

В июле этого года Краско уже был госпитализирован. Сообщалось, что медики забрали актера с дачи в больницу после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. У него диагностировали проблемы с сердцем и обнаружили жидкость в легких.

Ранее появились подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве. У артистки диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Светличная не помнит фильмы, в которых снималась, и свой возраст. Кроме того, актриса не может сама ходить, есть и одеваться.

Сообщалось, что к Новому году Светличная покинет больницу и будет жить с сиделкой.

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Анастасия Астахова
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