Появились подробности госпитализации Светланы Светличной

Госпитализированной Светличной назначили медикаментозное лечение и гимнастику

Появились подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Госпитализированной в одну из столичных клиник артистке назначили медикаментозное лечение, гимнастику и когнитивную реабилитацию со специалистом. У нее диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Светличная не помнит фильмы, в которых снималась, и свой возраст. Кроме того, актриса не может сама ходить, есть и одеваться.

Ранее невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы. При этом она возмутилась слухами о том, что Светличную отправили туда «на постоянное место пребывания», и тем, что в СМИ распространяется информация о том, что родственники относятся к актрисе с безразличием. «Мы тоже ее любим. Вот поверьте, как ни странно. Вот и сын ее любит», — подчеркнула Калимбет.

28 ноября сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что актриса оказалась в психиатрической больнице. Он отметил, что его мать в нормальном состоянии.