Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:37, 29 ноября 2022Культура

Появились подробности госпитализации Светланы Светличной

Госпитализированной Светличной назначили медикаментозное лечение и гимнастику

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Появились подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Госпитализированной в одну из столичных клиник артистке назначили медикаментозное лечение, гимнастику и когнитивную реабилитацию со специалистом. У нее диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Светличная не помнит фильмы, в которых снималась, и свой возраст. Кроме того, актриса не может сама ходить, есть и одеваться.

Ранее невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы. При этом она возмутилась слухами о том, что Светличную отправили туда «на постоянное место пребывания», и тем, что в СМИ распространяется информация о том, что родственники относятся к актрисе с безразличием. «Мы тоже ее любим. Вот поверьте, как ни странно. Вот и сын ее любит», — подчеркнула Калимбет.

28 ноября сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что актриса оказалась в психиатрической больнице. Он отметил, что его мать в нормальном состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались о поставках на Украину систем ПВО Patriot
Генпрокуратура подготовила список нарушений для прекращения деятельности СМИ
Ветерану в российском регионе поменяли ветхую квартиру на разрушенную
Названы способы сохранить здоровье зубов в экстремальных условиях
Китайские предприниматели нашли выгоду в «юанизации» России
Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира
Samsung разрешит ремонт смартфонов и часов
Отец заставил трехлетнего сына заплатить за поцарапанные машины
Сжегший заживо россиянку подросток избежал наказания из-за юного возраста
Машина скорой помощи перевернулась в Москве и попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.