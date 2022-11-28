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19:26, 28 ноября 2022Культура

Светлана Светличная вновь оказалась в психиатрической больнице

Сын Светланы Светличной заявил, что актриса вновь оказалась в психиатрической больнице
Светлана Светличная

Светлана Светличная. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил, что актриса вновь оказалась в психиатрической больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Сейчас ее положили на Матросскую тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга», — сказал Ивашов. При этом он добавил, что общее состояние матери оценивается как нормальное.

В ноябре 2021 года сообщалось о госпитализации Светланы Светличной в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга. Отмечалось, что изначально актриса оказалась в больнице из-за проблем с сердцем. Во время лечения ее поведение и эмоциональное состояние изменились.

Весной 2022 года российская певица Алена Кравец поделилась подробностями о состоянии Светличной. «Просто живет, как обычный рядовой пенсионер. Пенсия у нее приличная — тысяч 50 в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает», — отметила Кравец. По словам исполнительницы, Светличная не унывает и не впадает в депрессию, несмотря на проблемы со здоровьем.

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Евгений Шульгин
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