Актриса Светлана Светличная попала в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что изначально она оказалась в больнице из-за проблем с сердцем. Во время лечения ее поведение и эмоциональное состояние изменились. При этом в своем Telegram-аккаунте телеканал «Звезда» уточняет, что речь идет о нахождении в психиатрической клинике.

25 октября сообщалось о пропаже Светличной. В правоохранительные органы обратился родственник знаменитости, который заявил, что звезда «Бриллиантовой руки» пропала и не выходит на связь несколько дней. Были организованы масштабные поиски звезды: около 40 волонтеров расклеили более двух тысяч листовок в трех административных округах Москвы, а пешие группы прошли более 30 километров.

26 октября стало известно, что Светличная нашлась. Ее обнаружили живой и здоровой на съемках ток-шоу.