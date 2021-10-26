В полиции рассказали о состоянии пропавшей на пару дней Светличной

В ГУ МВД заявили, что нашли пропавшую актрису Светличную, с ней все хорошо

Актриса Светлана Светличная, о пропаже которой ранее заявил ее сын, была найдена живой в Москве. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«С ней все хорошо», — рассказали в полиции о ее состоянии.

О том, что артистка нашлась спустя пару дней после исчезновения, стало известно во вторник, 26 октября. Ее обнаружили на съемках ток-шоу.

О пропаже знаменитой советской и российской актрисы сообщалось в понедельник, 25 октября. В правоохранительные органы обратился родственник знаменитости, который сообщил, что звезда «Бриллиантовой руки» пропала и не выходит на связь несколько дней. Были организованы масштабные поиски звезды — около 40 волонтеров расклеили более двух тысяч листовок в трех административных округах Москвы, а пешие группы прошли более 30 километров.