Водителя пропавшей Светланы Светличной доставили на допрос в отдел полиции

Сотрудники полиции установили личность водителя, который последним подвозил актрису Светлану Светличную незадолго до ее исчезновения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что мужчину доставили на допрос в следственный отдел. Поиски 81-летней артистки продолжаются.

Об исчезновении знаменитой советской и российской актрисы сообщалось в понедельник, 25 октября. В правоохранительные органы обратилась родственница знаменитости. Она сообщила, что звезда «Бриллиантовой руки» пропала и не выходит на связь несколько дней.

Сын Светличной добавил, что женщина исчезла 21 октября. При этом друг Светличной, актер Иван Николаев, заявил, что она переехала поближе к родственникам.